بعد أزارو.. حرمان حارس المنتخب الأردني من اللعب في السعودية مدى الحياة





وجاء هذا القرار بعد رفض الحارس الأردني تمديد عقده مع نادي الفيحاء، لنهاية موسم 2019-2020، حيث انتهى عقده بنهاية شهر يونيو ورفض شفيع تمديد عقده لنهاية الدوري السعودي الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.





وطلب شفيع تمديد عقده لمدة موسم بدلًا من تمديده لنهاية هذا الموسم فقط، وهو الأمر الذي رفضته إدارة الفيحاء، فقرر اللاعب عدم تمديد عقده لنهاية الدوري السعودي.





ويعد عامر شفيع ثاني اللاعبين الذين يتم وضعهم في قائمة الممنوعين من اللعب في السعودية، بعد المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي الذي رفض تمديد إعارته مع نادي الاتفاق لنهاية الموسم.





ومن المقرر أن يستأنف الدوري السعودي يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع من شهر أغسطس المقبل.