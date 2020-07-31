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فن

نهاركم كله طاقة حلوة زيكم.. تامر حسنى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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رنا اشرف

نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهر فى الصورة من داخل سيارته يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك.


وكتب معلقا: "عيد سعيد على أغلى الناس ونهاركم كله طاقة حلوة زيكم".

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من ناحية أخري أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.

وأوضح حي الدقي أن المعدات كانت تشغل الطريق أمام فندق الشيراتون وتم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.

وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.

وشدد الحي على أنه في حال ضبط مثل تلك المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وضبط الإشغالات.

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