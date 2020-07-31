نهاركم كله طاقة حلوة زيكم.. تامر حسنى يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.