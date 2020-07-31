أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات في ختام أول أيام العيد

ارتفعت أسعار الذهب في مصر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتحديدا في ختام تعاملات اليوم الجمعة بمتوسط 4 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أمس بمحلات الصاغة.









وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم نحو 877 جنيها مقابل 873 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات.









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أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم





ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لـ 1002 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس مسجلا 998 جنيها، بفارق 4 جنيهات.





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 752 جنيها مقابل 748748 جنيها أمس.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 585 جنيها مقابل 581 جنيها أمس.









سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7016 جنيها و أوقية الذهب نحو 31.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 1.002 مليون جنيه .





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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