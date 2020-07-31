عمدة بروكسل يغلق كافة المساجد لمنع تفشي وباء كورونا

أعلن عمدة بروكسل، فيليب كلوز، إغلاق مساجد العاصمة يوم الجمعة لوقف انتشار الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التاجي.

وقال عمدة بروكسل "أود أن أقول إن مواطنينا المسلمين سيحتفلون بشكل استثنائي بالعيد في منازلهم مع أحبائهم، أريد أن أشكر المساجد لقيادتها بالقدوة".





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ووفقًا لصحيفة EUOBSERVER ، أجبرت الزيادة في الإصابات الحكومة البلجيكية على تشديد الإجراءات، خلال الفترة الماضية لتجنب انتشار عدوى كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا العالم اضطر المسلمون الالتزام بالجلوس في منازلهم وعدم الاحتفال بالعيد كما اعتادت كل عام نتيجة أزمة فيروس كورونا المندلعة منذ نهاية العام الماضي.