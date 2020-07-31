AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عمدة بروكسل يغلق كافة المساجد لمنع تفشي وباء كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:30 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أعلن عمدة بروكسل، فيليب كلوز، إغلاق مساجد العاصمة يوم الجمعة لوقف انتشار الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التاجي.


وقال عمدة بروكسل  "أود أن أقول إن مواطنينا المسلمين سيحتفلون بشكل استثنائي بالعيد في منازلهم مع أحبائهم، أريد أن أشكر المساجد لقيادتها بالقدوة".


اقرأ أيضا:

شاهد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى حول العالم .. صور


ووفقًا  لصحيفة EUOBSERVER ، أجبرت الزيادة في الإصابات الحكومة البلجيكية على تشديد الإجراءات، خلال الفترة الماضية لتجنب انتشار عدوى كورونا.


وأوضحت الصحيفة، أن هذا العالم اضطر المسلمون الالتزام بالجلوس في منازلهم وعدم الاحتفال بالعيد كما اعتادت كل عام نتيجة أزمة فيروس كورونا المندلعة منذ نهاية العام الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في زمن كورونا.. كيف يحتفل المسلمون في بريطانيا بعيد الفطر وكيف سيؤدون صلاته؟

تكبيرات العيد من مساجد الجيزة في زمن كورونا.. فيديو

عيد الفطر في ليبيا.. فرحة في ظل الحرب تحكمها إجراءات من حكومتين

السيسي يهنئ ملك بلجيكا بمناسبة العيد القومي

رغم رفض مقاطعات بريطانيا..كيف استقبل المسلمون العيد وأدوا صلاته؟

ترشيحاتنا

بـ المايوه.. ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل داخل حمام السباحة

هل يحصل المواطن على الـ200 جنيه دعم نقدًا ؟ حماية المستهلك يرد

حجز 300 مليون جرعة.. الاتحاد الأوروبي يطلب لقاح ضد كورونا من شركة سانوفي

جريمة فى العيد.. هشام خلص على أمه ورمى أخاه من الرابع.. التحريات: المتهم انتابته حالة هياج

رئيس الوزراء البريطانى: لن أقف ساكنا وفيروس كورونا يستعيد قوته مجددا

تدمير أكثر من 600 منزل.. انهيار مفاجئ لأحد سدود السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنع الانتفاخ وتنقص الوزن.. احرص على تناول هذه الأطعمة في العيد

بفستان جذاب.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد

حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركي