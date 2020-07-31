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رياضة

محمد النني يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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رنا اشرف
هنأ محمد الننى لاعب نادى بشكتاش التركي مُعارا من أرسنال الإنجليزي، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"؛ بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك.

وكتب معلقا على الصورة: "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد سعيد عليكم جميعا".


وعلى الجانب الآخر، أكدت تقارير إعلامية تركية، أن محمد النني سيعود إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الجاري مباشرةً. 

ووفقًا لما ذكرته قناة "تي في بو سبور" التركية، فإن بشكتاش لا ينوي شراء أو تجديد استعارته للنني بعد انتهاء الموسم الجاري، بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب).

وسبق لتقارير صحفية تركية، أن أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة مبدئية لاستمرار النني مع بشكتاش، إلا أن القناة التركية نفت الأمر بشكل قاطع، وفقًا لمصادر خاصة بها.

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