بعمق 4 أمتار.. هبوط أرضي مفاجئ بـ شارع " السكة الجديدة " في أسيوط

وقع هبوط أرضي مفاجئ مساء اليوم الجمعة بشارع بورسعيد " السكة الجديدة " بمنطقة المجذوب حي غرب مدينة أسيوط.

تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط مساء اليوم الجمعة إخطارا من رئاسة حي غرب أسيوط انه اثناء المتابعة الميدانية لرئيس حي غرب محمد بشير تلاحظ هبوط أرضي بعمق 4 أمتار ومسطح 40 سم بشارع بورسعيد الرئيسي " السكة الجديدة " بميدان المجذوب .

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث قسم أول أسيوط وقوات الحماية المدنية وقسم الطوارئ بشركة مياه الشرب الصرف الصحي والغاز الطبيعي

وقامت قوات الامن بفرض كردون امني بمحيط موقع الهبوط لحين الانتهاء من إصلاحه .