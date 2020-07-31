ستموت في العشرين.. ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي ببرلين

أعلن مهرجان الفيلم العربي ببرلين عن عرض الفيلم السوداني المميز "ستموت في العشربن" على هامش فعالياته.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه في خوف وقلق إلى أن يظهر في حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذي أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.







