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توك شو

هل يوجد موجة ثانية من كورونا؟.. رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية يجيب.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:41 م
فؤاد عودة
فؤاد عودة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن الفرق بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في أوروبا والإصابات الأولى هو أن الإصابات الآن تحت السيطرة.

وأضاف فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن من الضروري أن نقوم  بارتداء الكمامات وأن نحافظ على المسافات الآمنة  بالإضافة إلى غسل الأيدي جيدا.

وأوضح فؤاد عودة، أن الإيطاليين يتخوفون من القادمين من بنجلاديش وبالتالي قررنا أن تكون صلاة العيد في المنزل لأن البنجلاديشيين يذهبون للصلاة في المساجد.

وتابع فؤاد عودة، أن تونس قاومت أزمة فيروس كورونا ولكنها لم تقاوم الأزمة الاقتصادية وذلك لأنها تعتمد في الاقتصاد على السياحة.

واستكمل: أن هناك الكثير من المواطنين القادمين من بنجلاديش يقومون بتزوير شهادات فيروس كورونا حتى يستطيعوا الخروج من البلاد وأن يأتوا إلى إيطاليا وهذا ساعد في زيادة إصابات فيروس كورونا.
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