هل يوجد موجة ثانية من كورونا؟.. رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية يجيب.. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن الفرق بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في أوروبا والإصابات الأولى هو أن الإصابات الآن تحت السيطرة.





وأضاف فؤاد عودة خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن من الضروري أن نقوم بارتداء الكمامات وأن نحافظ على المسافات الآمنة بالإضافة إلى غسل الأيدي جيدا.





وأوضح فؤاد عودة، أن الإيطاليين يتخوفون من القادمين من بنجلاديش وبالتالي قررنا أن تكون صلاة العيد في المنزل لأن البنجلاديشيين يذهبون للصلاة في المساجد.





وتابع فؤاد عودة، أن تونس قاومت أزمة فيروس كورونا ولكنها لم تقاوم الأزمة الاقتصادية لأنها تعتمد في الاقتصاد على السياحة. وذلكعلى



