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رياضة

نيمار يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس الدوري

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي أولمبيك ليون في نهائي بطولة كأس الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع : كورزاوا - تياجو سيلفا - كيمبمبي - باكيز

خط الوسط : ماركينيوس - فيراتي - جايا

خط الهجوم : دي ماريا - إيكاردي - نيمار

وتقام المباراة في التاسعة و10 دقائق على ستاد دو فرانس، بحضور جماهيري مكون من 5000 مشجع.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان توج بطلًا للدوري الفرنسي بعد إنهائه بسبب فيروس كورونا، كما فاز الأسبوع الماضي بطولة كأس فرنسا على حساب سانت إيتيان بهدف نظيف.
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