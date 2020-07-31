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منوعات

شاهد.. رواد التواصل يتداولون فيديو لطفل يلبي في الحرم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال فيديو جديدا لطفل يقوم بمناسك الحج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ويظهر في الفيديو الطفل وهو يقوم بالطواف وأداء مناسك الحج ويردد قائلا: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ".





وتفاعل رواد السوشيال ميديا على الفيديو وجاءت تعليقات الرواد كالاتي:


بسم الله ماشاءالله تبارك الله احسن الخالقين ربي يحفظك


مشاء الله جميل سبحانك يارب ياناطق كل خلق الله


ما شاء الله لا قوة الا بالله ربي يحفظه


بسم الله ماشاء الله ربنا يبارك فيه ويحفظه


ربنا يخليك ويحفظك يارب عيد سعيد عليك يارب


ما شاء الله عسل


وكان قد ألقى خطبة الجمعة اليوم ، التي تزامنت مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، الذي تناول الحج إلي بيت الله الحرام، ليكون موضوع خطبة الجمعة بمكة المكرمة، وقد افتتحها بتوصية  المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ابتغاء مرضاته سبحانه.

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