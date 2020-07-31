مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمحلة

شهد الطريق الفرعي شركة النصر - المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعه مصرع شخصين وإصابه اخر فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا الي مستشفي المحله العام .









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كان اللواء مدحت هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالى يفيد بمصرع شخصين وإصابة الثالث، كانوا يستقلون دراجة نارية، واصطدمت بسيارة ملاكى حال مرورها من أمام شركة النصر.













كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمد على بدير، سامح مجدى مالكى محال بقالة، متأثرين بجروحهم وإصابة سامح فتحى الدسوقى بكسور وجروح فى الجسد فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى بسبب السرعة الزائدة.













كما نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنشاوى، لاستخراج تصريح بدفنهما، ونقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لاسعافه .







