أضحى مبارك.. إنشودة جديدة تتحدث عن صبر سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل

انتهى المخرج أحمد أشرف، من تصوير إنشودة " أضحى مبارك" التي يتم طرحها لأول مرة ضمن سياق الفيلم الذي يحمل نفس الإسم، حيث يتحدث الفيلم عن إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام، وتذكير للمؤمن بصبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما بطاعة الله.





يقدم الفيلم بعض المعلومات الهامة كالعام الذي شرع فيه الأضحية، والشروط التي يجب توافرها في آلة الذبح و سن الأُضْحِيَّة والدعاء عند ذبحها.





كما يقدم المخرج عدة مواهب مختلفة في الغناء والتلاوة والترتيل، الفيلم من إعداد السيناريست "شادية الهواري"، كلمات وألحان إنشودة " أضحي مبارك" الشاعر "هاني رجب"، توزيع موسيقي " ياسر ماجد".



