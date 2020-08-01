المتهم بانتحال صفة موظف بإدارة السرفيس بالبساتين: "كنت بأخد 10 جنيهات من كل سواق"

أقر المتهم الرئيسي فى واقعة النصب على سائقى الميكروباص بالبساتين، أنه كان يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص .





وأشار إلى أنه كان يقوم بإنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والإستيلاء من السائقين على مبالغ مالية ١٠ جنيهات عن كل إيصال بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزتهما .





وأضاف المتهم بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان .





وقد تمكن رجال الامن من ضبط المتهم الاخر حال تواجده بالمطبعة ، وبحوزته عدد ١٠ دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد ٥ الاف إيصال "مزورين" .





وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه ، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنوا من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم .



