المتهم بانتحال صفة موظف بإدارة السرفيس بالبساتين: "كنت بأخد 10 جنيهات من كل سواق"

أقر المتهم الرئيسي فى واقعة النصب على سائقى الميكروباص بالبساتين، أنه كان يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص .
وأشار إلى أنه كان يقوم بإنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والإستيلاء من السائقين على مبالغ مالية ١٠ جنيهات عن كل إيصال بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزتهما .
وأضاف المتهم بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان .
وقد تمكن رجال الامن من ضبط المتهم الاخر حال تواجده بالمطبعة ، وبحوزته عدد ١٠ دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد ٥ الاف إيصال "مزورين" .
وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه ، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنوا من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم .
وعثر بحوزته على دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة" .