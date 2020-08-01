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حوادث

المتهم بانتحال صفة موظف بإدارة السرفيس بالبساتين: "كنت بأخد 10 جنيهات من كل سواق"

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:01 ص
المتهمان عقب ضبطهما
المتهمان عقب ضبطهما
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كتب محمد صبرى
أقر المتهم الرئيسي فى واقعة النصب على سائقى الميكروباص بالبساتين، أنه كان يزاول نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص .

وأشار إلى أنه كان يقوم بإنتحال صفة موظف بإدارة السرفيس والإستيلاء من السائقين على مبالغ مالية ١٠ جنيهات عن كل إيصال بإستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزتهما .

وأضاف المتهم بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان .

وقد تمكن رجال الامن من ضبط المتهم الاخر حال تواجده بالمطبعة ، وبحوزته عدد ١٠ دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد ٥ الاف إيصال  "مزورين" .

وبمواجهته إعترف بإصطناعه دفاتر الإيصالات  بالمطبعة ملكه ، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين قد تمكنوا من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم .

وعثر بحوزته على دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة" .
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