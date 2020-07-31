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اقتصاد

اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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رويترز

كشفت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو.


وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في تقديرات مبدئية إنه في الأشهر من أبريل نيسان إلى يونيو ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1% مقارنة مع الربع السابق.


ويتزامن أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدأت السلسلة الزمنية في 1995 مع إجراءات العزل العام التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتي بدأ تخفيفها في الكثير من دول منطقة اليورو اعتبارا من مايو فقط.


والانكماش يزيد قليلًا عن توقعات السوق بتراجع 12.1%، ويأتي بعد هبوط الناتج المحلي 3.6% في الربع الأول من العام.


وواصل التضخم اتجاهه الصعودي، متحديا توقعات بالتباطؤ، مما يدعم توقعات البنك المركزي الأوروبي بأنه ربما يجري تجنب تسجيل قراءات سلبية للتضخم.


وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل ارتفعت 0.4% على أساس سنوي في يوليو من 0.3% في يونيو و0.1% في مايو. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الأسعار 0.2 % في يوليو.


كما تسارعت ضغوط الأسعار الأساسية. وتظهر البيانات المبدئية ليوروستات أنه باستثناء أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، وهو مقياس رئيسي يتابعه البنك المركزي الأوروبي، ارتفع التضخم 1.3 بالمئة من 1.1%في يونيو.


وقفز مؤشر أضيق نطاقا، يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.2% من 0.8% في يونيو.

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