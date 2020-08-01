إدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن منح دراسية جديدة من Euro Africa

اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادة مكتب مساعد وزير الخارجيه للشئون الاوروبيه بأنه ورد خطاب من سفارة جمهوريه مصر العربيه فى نيقوسيا والمتضمن تخصيص 15 منحه دراسية للعام الدراسى 2020/ 2021 من مؤسسة Arhansios Ktorides وشركه Euro- Africa .





ولمزيد من التفاصيل وشروط التقدم وكيفيه التقدم والتخصصات المتاحه يمكن الرجوع للموقع الالكترونى التالي:





https://www.ktoridesfoundation.org/









علما بأن اخر موعد للتقدم هو : 30/10/2020، وان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.









وكانت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن منح جديدةبجامعةة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.





ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ













https://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-2-deadline





كما أوضحت أن الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.



