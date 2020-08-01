نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الصدر

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة علي مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة سير العمل داخله، ومتابعة أعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبى بكافة الاجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى





رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا .





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وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، حيث تابع عمل تانك الأكسجين الذى تم تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، كما تفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 آسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى .





وقال نائب المحافظ، انه تم الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، وهو يعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، و العمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.



