نائب محافظ المنيا يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الصدر

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بالمرور والمتابعة علي مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة سير العمل داخله، ومتابعة أعمال التطوير، والتأكد من التزام الفريق الطبى بكافة الاجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا .
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وتفقد نائب المحافظ، أعمال التطوير داخل المستشفى، حيث تابع عمل تانك الأكسجين الذى تم تركيبه داخل المستشفى لتلبية الاحتياجات، كما تفقد عملية التطوير لوحدة الرعاية المركزة داخل المستشفى واستمع إلى خطة الصحة في الإنتهاء من أعمال التطوير وعمل 10 آسرة عناية مركزة جديدة داخل المستشفى .
وقال نائب المحافظ، انه تم الانتهاء من تركيب تانك الأكسجين بمستشفى الصدر بالمنيا، اليوم، بسعة 6000 لتر، وهو يعد إضافة كبيره للمستشفى، مما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضي، في ظل التوسعات التي شهدتها شبكة الأكسجين بالمستشفي لتغطي جميع الأقسام الطبية خاصة الحرجة منها "العناية المركزة، و العمليات، والحضانات" بجانب جميع الأقسام الداخلية والعزل.
كما تفقد نائب المحافظ، قسم الاستقبال بالمستشفى، لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، واطمئن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على افضل وجه وسبل الحفاظ على سلامتهم.