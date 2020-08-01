محمد رمضان يحتفل بتخطي اغنية تيك توك حاجز 10 ملايين مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بتخطي كليب تيك توك 10 مليون مشاهدة.





ونشر محمد رمضان فيديو له من الأغنية وعلق عليها قائلا "الحمد لله كليب تيك توك تخطى حاجز ال 10 مليون مشاهدة، ثقة في الله نجاح ".





وشارك محمد في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.







