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أخبار البلد

محمد رمضان يحتفل بتخطي اغنية تيك توك حاجز 10 ملايين مشاهدة

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:23 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بتخطي كليب تيك توك 10 مليون مشاهدة.

ونشر محمد رمضان فيديو له من الأغنية وعلق عليها قائلا "الحمد لله كليب تيك توك تخطى حاجز ال 10 مليون مشاهدة، ثقة في الله نجاح ".

وشارك محمد  في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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