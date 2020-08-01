كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

كشفت الفنانة السورية كنده علوش حقيقة انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "إنها لا تنتمى بأى صلة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأن اللي بيأذى مصر بيأذينى".
واضافت كندة علوش خلال لقائها فى برنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان الجدل الذي أثير حول قصة الصورة التي التقطت لها بإشارة رابعة، قائلة : "الصورة كانت في دريم بارك مع الأطفال قبل أحداث فض رابعة، والأربعة بمناسبة فوز فريق الأطفال الخاص بي على فريق آخر .
وتابعت: فكري لا يميل إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تستغل الدين من أجل السلطة ولا يمكن ادعم جماعة تميل للعنف والتطرف والإرهاب".
وأوضحت كندة علوش ،: أنها ليست هادئة ورقيقة مثلما يظهر على الشاشة ولكنها شقية وعصبية جدا، وصوتها عال ولكن بعد الزواج حاولت أن تكون أكثر عقلانية وحكمة.