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توك شو

كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:35 ص
كندة علوش
كندة علوش
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إبراهيم القادري
كشفت الفنانة السورية كنده علوش حقيقة انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "إنها لا تنتمى بأى صلة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأن اللي بيأذى مصر بيأذينى".

واضافت كندة علوش خلال لقائها فى برنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان الجدل الذي أثير حول قصة  الصورة التي التقطت لها بإشارة رابعة، قائلة : "الصورة كانت في دريم بارك مع الأطفال قبل أحداث فض رابعة، والأربعة بمناسبة فوز فريق الأطفال الخاص بي على فريق آخر .

وتابعت: فكري لا يميل إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تستغل الدين من أجل السلطة ولا يمكن ادعم جماعة تميل للعنف والتطرف والإرهاب".

وأوضحت كندة علوش ،: أنها ليست هادئة ورقيقة مثلما يظهر على الشاشة ولكنها شقية وعصبية جدا، وصوتها عال ولكن بعد الزواج حاولت أن تكون أكثر عقلانية وحكمة.
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