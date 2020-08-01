كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

كشفت الفنانة السورية كنده علوش حقيقة انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "إنها لا تنتمى بأى صلة لجماعة الإخوان الإرهابية، لأن اللي بيأذى مصر بيأذينى".





واضافت كندة علوش خلال لقائها فى برنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان الجدل الذي أثير حول قصة الصورة التي التقطت لها بإشارة رابعة، قائلة : "الصورة كانت في دريم بارك مع الأطفال قبل أحداث فض رابعة، والأربعة بمناسبة فوز فريق الأطفال الخاص بي على فريق آخر .





وتابعت: فكري لا يميل إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تستغل الدين من أجل السلطة ولا يمكن ادعم جماعة تميل للعنف والتطرف والإرهاب".



