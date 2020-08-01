الحق عرض العيد.. آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط
السبت 01/أغسطس/2020 - 12:54 ص
الحق عرض العيد.. آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط
لطالما بحث محبو أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون عن أفضل عروض لشراء أى من إصداراته، ولعل السبب الأبرز هو إرتفاع سعر منتجات آبل الأمريكية عن باقي المنافسين، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على واحد من أفضل هواتف آيفون على الإطلاق، وهو iphone 7 بنصف سعره تقريبًا.
وفقًا لموقع فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة هاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 193 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3100 جنيه مصري.
ويمكنك اقتناء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود المطفي مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13. يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم هاتف آيفون 7 أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.
يمتلك هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
مع قارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10 الذى يقدم أداء قوى للغاية.
تستطيع إقتناء نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الأسود المطفي من خلال هذا الرابط.