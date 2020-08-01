الحق عرض العيد.. آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط

وفقًا لموقع فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة هاتف 7 iPhone سعة 32 جيجابايت مقابل 193 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3100 جنيه مصري.



