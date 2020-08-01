AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

الحق عرض العيد.. آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:54 ص
الحق عرض العيد..
الحق عرض العيد.. آيفون 7 بـ 3100 جنيه فقط
Advertisements
كريم جمال
لطالما بحث محبو أشهر هاتف ذكي فى العالم  آيفون عن أفضل عروض لشراء أى من إصداراته، ولعل السبب الأبرز هو إرتفاع سعر منتجات آبل الأمريكية عن باقي المنافسين، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على واحد من أفضل هواتف آيفون على الإطلاق، وهو iphone 7  بنصف سعره تقريبًا.

وفقًا لموقع فون آرينا التقنى، قدم موقع أمازون الشهير للبيع بالتجزئة عرضًا يمكنك من شراء نسخة مجددة هاتف 7 iPhone  سعة 32 جيجابايت مقابل 193 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 3100 جنيه مصري.

ويمكنك اقتناء نسخة 32 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود المطفي مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم هاتف آيفون 7 أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يمتلك هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، مع كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

مع قارىء بصمة الإصبع التقليدي أسفل الشاشة، ومقاومة الهاتف للماء والأتربة، مع بطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ومعالج Apple A10  الذى يقدم أداء قوى للغاية.

تستطيع إقتناء نسخة 32 جيجابايت من iPhone 7 باللون الأسود المطفي من خلال هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

اشتري آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط..عرض جبار

خصم كبير.. اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

اقتني آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 4800 جنيه فقط.. تفاصيل العرض

عرض الجمعة.. اشترِ آيفون X بـ 7200 جنيه

ترشيحاتنا

كنده علوش: لا انتمى للإخوان.. واللي يأذي مصر يأذيني..فيديو

أسهل طريقة لـ تخزين الممبار جاهز على التحمير

شبه الأولاد| كندة علوش تكشف سرا عن ابنتها حياة: مش ملونة بس قمر

فيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا على هؤلاء الأشخاص

أبرزهم صلاح الصغير نجم ليفربول الواعد.. جواهر مصر في الخارج تنتظر إشارة المنتخب

مصر تتجاوز الأزمة.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 ألفا و 638

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات هيونداي سنتافي hyundai santa fe N .. فيديو وصور

بعد خسارة وظيفته بسبب كورونا.. عامل يتحول لمليونير بين عشية وضحاها

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت