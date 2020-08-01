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أخبار العالم

أول تعليق من رئيس البرلمان العراقي على دعوة الكاظمي لانتخابات مبكرة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إنه يجب تنفيذ المادة 64 من الدستور لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في 6 يونيو المقبل. 

وأضاف الحلبوسي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب".

وتابع: "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات، وندعو إلى عقد جلسة طارئة للرئاسات والقوى السياسية".

وفي وقت سابق، قال الكاظمي إن الصراعات الداخلية والدولية تهدد أمن العراق ومستقبل شعبه، مشيرًا إلى أنه يواجه حملة منذ تشكيل الحكومة العراقية.

وأضاف: "نعمل لانتخابات حرة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب". ووفقا لها، فإن الانتخابات المبكرة ستكون في 6 يونيو من عام 2021".





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