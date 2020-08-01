خير الأمور الوسط.. وائل غنيم ووالده: اعرف دينك ومتخليش حد يضحك عليك

أكد وائل غنيم ، انه انضم في وقت سابق لجماعة التبليغ والدعوة، عندما كان طالبا في الجامعة، موضحا أنه كان صغيرا في هذا التوقيت وانخدع بتجار المبادئ والقيم والشعارات.. جاء ذلك في بث مباشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.





شارك غنيم في البث والده الدكتور سعيد عباس غنيم، الذى رد على وائل قائلا: "أيوة انت دخلت في الخط دا، انجذبت بعدد المتابعين في توقيت كان ممكن يجيلك من وراه مبلغ ضخم شهريا من الإعلانات وهذا هو السبب".





وأضاف والد غنيم:" إن خير الأمور الوسط ، والتشدد خطأ، مضيفا هو دا اللي موديهم في داهية، هم يعتقدون أنهم على الطريق الصحيح".



