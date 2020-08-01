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أخبار البلد

خير الأمور الوسط.. وائل غنيم ووالده: اعرف دينك ومتخليش حد يضحك عليك

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:44 ص
وائل غنيم
وائل غنيم
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أكد وائل غنيم ، انه انضم في وقت سابق لجماعة التبليغ والدعوة، عندما كان طالبا في الجامعة، موضحا أنه كان صغيرا في هذا التوقيت وانخدع بتجار المبادئ والقيم والشعارات.. جاء ذلك في بث مباشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.


شارك غنيم في البث والده الدكتور سعيد عباس غنيم، الذى رد على وائل قائلا: "أيوة انت دخلت في الخط دا، انجذبت بعدد المتابعين في توقيت كان ممكن يجيلك من وراه مبلغ ضخم شهريا من الإعلانات وهذا هو السبب". 


وأضاف والد غنيم:" إن خير الأمور الوسط ، والتشدد خطأ، مضيفا هو دا اللي موديهم في داهية، هم يعتقدون أنهم على الطريق الصحيح".


 وطالب غنيم والده بإعطاء نصيحة للشباب حتى لا ينجرفوا في هذا الطريق، وقال الدكتور سعيد: "الدين حلو بس اعرف دينك كويس عشان محدش يضحك عليك"، مضيفا بين التدين والتطرف شعرة لو عديتها خلاص، زي الشباب اللى بيقنعوهم أنه لو فجر نفسه هيدخل الجنة ويستقبله حور العين رغم إنه قتل أبرياء ، مضيفا قمة الخطأ أن يتخيل فرد إنه لو فجر نفسه وسط عساكر أو ضباط أو مدنيين هيدخل الجنة، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا".

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