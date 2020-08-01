أحمد السيد: كنت الفتى المدلل لـ جوزيه.. ولم أخض فى النادي عقب رحيلي احتراما لمبادئه

قال أحمد السيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه عند رحيله عن النادي بسبب حسام البدري المدير الفني للفريق آنذاك، لم يتحث او يخوض فى النادي احتراما لتقاليد القلعة الحمراء.





وأضاف السيد فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورت: "عندما رحلت عن الأهلي لم أتحدث عن النادي بأي شر، لأنه أعطى لي الكثير وصنع اسمي وشهرتي، واستفدت منه ماديًا وإعلاميًا".





وأوضح: "تعلمت من جوزيه الكثير وكنت فتاه المدلل، وكان يقول عني إنني مريح وأنفذ ما يريده، وكان يرى أنني مظلوم إعلاميًا فكان يتعامل معي نفسيًا بشكل جيد".





واختتم: "فترتى مع مانويل جوزيه في الولاية الثانية، أفضل فترة لي في حياتي، وحققت 26 بطولة خلال مشواري".