عقب الثلاثية المحلية .. نيمار باريس سان جيرمان يعادل أرقامه مع برشلونة

حصد النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا 8 ألقاب، مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، بعد تتويج الفريق الباريسي، بلقب كأس الرابطة الفرنسية، للمرة التاسعة فى تاريخه.





وفاز باريس على منافسه ليون، بركلات الترجيح، بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل السلبى، التى أقيمت مساء الجمعة، على ملعب "فرنسا"، فى النسخة الأخيرة من البطولة، التى قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلغاءها.

ونجح نيمار، بعد تتويجه بكأس الرابطة الفرنسية، مع باريس سان جيرمان، فى معادلة عدد ألقابه التي حصدها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني، برصيد 8 ألقاب، كما وصل عدد ألقابه إلى 26 بطولة خلال مسيرته.

وتوج نيمار مع الفريق الباريسي، بثمانية ألقاب، 3 دورى فرنسي، و لقبين من كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية، ولقب السوبر الفرنسي مرة واحدة.

بينما توج النجم البرازيلى، صاحب الـ28 عاما، مع برشلونة بـ8 ألقاب، لقبي دورى إسباني، 3 ألقاب كأس إسبانيا، ولقب فى كلا من دورى أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية والسوبر الإسباني.

ونجح نيمار، في قيادة باريس سان جيرمان، الجمعة الماضى، لحصد لقب كأس فرنسا، على حساب فريق سانت إيتيان، بهدف جاء من توقيعه فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

وكان نيمار، قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان، فى صفقة قياسية عام 2017، وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو، كأغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.