رسميا... ليفانتي يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

ذكر في بيانه أن اللاعب سينضم للنادي القابع في فالنسيا بعقد يمتد لخمس سنوات.

داني جوميز (22 عاما) لعب معارا من ريال مدريد إلى تينيريفي الموسم الماضي في دوري القسم الثاني الإسباني.





مع تينيريفي، سجل جوميز 11 هدفا وصنع هدفين خلال 42 مباراة خاضها مع الفريق الكناري.





وانضم جوميز إلى ناشئي ريال مدريد عام 2011، وتدرج في فئاته العمرية وصولا إلى ريال مدريد كاستيا عام 2017.





مع كاستيا، خاض جوميز 53 مباراة، وسجل 16 هدفا، وصنع 7 أهداف.





وكان ليفانتي قد أعلن أيضا عن تعاقده مع خورخي دي فروتوس جناح ريال مدريد كاستيا البالغ 23 عاما في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





كما استقدم الفرنسي ميكائيل لاسا لاعب وسط ميرانديس في صفقة انتقال حر.