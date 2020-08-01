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رياضة

تقارير: عين زيدان الثاقبة وجدت "فاران الجديد" فى موناكو

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:30 ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
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محمد رشاد
عين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الثاقبة، عثرت على مدافع فرنسي فذ جديد بعد سنوات من اكتشاف الفرنسي الدولي المخضرم رافاييل فاران مدافع النادي الملكي .

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن زيدان عثر على "فاران الجديد" في موناكو، وهو بينوا بادياشيل ، ووفقا للتقرير، فإن موناكو حدد سعر المدافع القوي بـ30 مليون يورو.

ويلقى اللاعب اهتماما من عدة أندية، أبرزها: باير ليفركوزن، وفالنسيا، وبنفيكا، إلا أن العرض الأكبر الذي وصل حتى اللحظة يقدر بـ25 مليون يورو.

بادياشيل (19 عاما) قلب دفاع أعسر، سريع، طويل القامة بـ192 سم، ويجيد الخروج بالكرة حسب وصف الصحيفة الإسبانية.

ويعتبر بادياشيل من ناشئي موناكو، إذ انضم إليه عام 2016، وتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وينحدر بادياشيل من أصول كونغولية، ويلعب لمنتخب فرنسا للشباب.

وخاض بادياشيل 20 مباراة مع موناكو هذا الموسم.

وأثار بادياشيل اهتمام بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، لكن النادي الإنجليزي فضّل التعاقد مع ناثان أكي من بورنموث في النهاية.
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