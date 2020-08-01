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سيارات

4 حالات لا تعمل فيها الوسائد الهوائية

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:00 ص
حالات لا تعمل فيها
حالات لا تعمل فيها الوسائد الهوائية
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اشرف عطية
الوسائد الهوائية أو الإيرباج هي وسيلة الحماية الأهم ضد الحوادث بعد حزام الأمان في السيارات، حيث يقوم الإيرباج بالامتلاء والخروج من مكانه لحماية الراكب والسائق من الاصطدام بالتابلوه أو بأجزاء السيارة الصلبة عند وقوع حادث كبير لا قدر الله و في هذا السياق نعرض عليك حالات لا تعمل فيها الوسائد الهوائية أو الإيرباج .

airbag

حالات لا يعمل فيها الايرباج :

1- قوة الصدمة غير كافية لعمل الحساسات.

2-وقوع الصدمة في مكان بعيد عن الحساسات.

3- اضاءة مؤشر الوسادة قد يكون دليل على وجود خلل فني في نظام الوسائد الهوائية وقد يمنعها من العمل عند الحاجة .

4-عطل فني في أجهزة ومكونات عمل الوسائد الهوائية.

يوجد مستشعران يعملان بشكل مستقل في السيارة، وفي حالة حدوث تصادم للسيارة يصدران أمرا بإطلاق الوسائد الهوائية في الحال، حينها في غضون 20 جزءا من الثانية يقوم مولد الغاز بنفخ الوسادة الهوائية، مما يوفر الحماية للسائق والركاب من التصادم الذي من الممكن أن ينهي حياتهما.


ويوجد في غرفة الاحتراق قرص من مركب أزيد الصوديوم، حينما عندما يحدث التصادم يقوم على الفور النظام الإلكتروني للوسادة الهوائية بإطلاق زر الانفجار، الذي يقوم بتحويل مركب أزيد الصوديوم إلى غاز النيتروجين، الذي يندفع كما ذكرنا في 20 جزءا من الثانية في الوسادة الهوائية، مما يحمى الركاب ويحد من شدة الإصابات ويحميه من مخاطر الاصطدام.
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