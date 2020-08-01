4 حالات لا تعمل فيها الوسائد الهوائية





airbag







حالات لا يعمل فيها الايرباج :







1- قوة الصدمة غير كافية لعمل الحساسات.





2-وقوع الصدمة في مكان بعيد عن الحساسات.





3- اضاءة مؤشر الوسادة قد يكون دليل على وجود خلل فني في نظام الوسائد الهوائية وقد يمنعها من العمل عند الحاجة .







يوجد مستشعران يعملان بشكل مستقل في السيارة، وفي حالة حدوث تصادم للسيارة يصدران أمرا بإطلاق الوسائد الهوائية في الحال، حينها في غضون 20 جزءا من الثانية يقوم مولد الغاز بنفخ الوسادة الهوائية، مما يوفر الحماية للسائق والركاب من التصادم الذي من الممكن أن ينهي حياتهما.





4-عطل فني في أجهزة ومكونات عمل الوسائد الهوائية.ويوجد في غرفة الاحتراق قرص من مركب أزيد الصوديوم، حينما عندما يحدث التصادم يقوم على الفور النظام الإلكتروني للوسادة الهوائية بإطلاق زر الانفجار، الذي يقوم بتحويل مركب أزيد الصوديوم إلى غاز النيتروجين، الذي يندفع كما ذكرنا في 20 جزءا من الثانية في الوسادة الهوائية، مما يحمى الركاب ويحد من شدة الإصابات ويحميه من مخاطر الاصطدام.