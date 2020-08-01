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رياضة

ماركو فيراتي: حان وقت الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد الثلاثية المحلية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:39 ص
ماركو فيراتي
ماركو فيراتي
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محمد رشاد
علق ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي،  على فوز فريقه بكأس الرابطة الفرنسية على حساب ليون ليلة أمس الجمعة ليحقق الثلاثية المحلية.

سان جيرمان حقق اللقب التاسع في تاريخه، بعدما فاز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال فيراتي، في تصريحات لشبكة "بين سبورتس": "واجهنا خصمًا صعبًا للغاية لكننا حققنا البطولة في النهاية، الآن حان وقت التركيز على دوري أبطال أوروبا".

وأضاف الدولي الإيطالي: "اليوم سنحتفل بلقب كأس الرابطة، غدًا سنفتح ملف دوري الأبطال، لدينا مباريات قوية تنتظرنا يجب أن نستعد لها جيدًا".

وتطرق فيراتي للحديث عن استبدال تياجو سيلفا وماركينيوس أمام ليون، موضحًا: "ليسا مصابين، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

وأتم: "هما فقط يعانيان من مشاكل عضلية بسيطة، لذا قرر المدرب استبدالهما من أجل الحفاظ عليهما لدوري الأبطال، سيأخذان بعض الوقت للراحة ثم سيعودان مجددًا".
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