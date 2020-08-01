شاهد.. اللقطات الأولى للقصف التركي على العراق

نشرت شبكة "رووداو" الكردية اللقطات الأولى للقصف الذي شنته طائرات عسكرية تركية على محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.





ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم: "طائرة تركية شنت في الساعة الثامنة من مساء الجمعة، غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار".





وتتألف قرية كربلي التي تعرضت للقصف من 8 منازل وتقيم فيها عائلتان فقط، بينما تكتفي العوائل الأخرى بزيارة القرية في أيام العطل.





وطالبت الحكومة العراقية مرارا تركيا بإيقاف عملياتها "فورا"، معتبرة إياها "انتهاكا للسيادة" كما استدعت السفير التركي وسلمته مذكرتي احتجاج.



