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فن

آمبر هيرد بصحبة صديقها في لندن

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
تصيدت عدسات المصورين الممثلة آمبر هيرد وهي وهي بصحبة حبيبتها بيانكا بوتي يتجولان بحي سوهو في لندن ، وذلك بعد انتهاء محاكمة التشهير التاريخية بينها وبين زوجها السابق جوني. 

وشوهدت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد خلال تناولها العشاء في أحد المطاعم البريطانية الشهيرة، بعد حضورها آخر جلسة في قضية التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

ورافق آمبر هيرد صديقاتها اللاتي حرصن على التواجد معها ودعمها بعد أن لاحظن حبسها لدموعها بعد خروجها من آخر جلسة في القضية الشهيرة التي تنظر فيها المحكمة البريطانية العليا.

واعترفت آمبر هيرد خلال الجلسة الأخيرة وهي متأثرة بأنها شعرت بالآلام كثيرا عندما أعلنت انفصالها عن جوني ديب في تصريحات حملت الطابع العاطفي أمام القاضي.
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