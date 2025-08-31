تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتصاعد في مختلف مناطق القطاع، مع تركيز مكثف على شمال ووسط مدينة غزة.

وقال إن قوات الاحتلال وسّعت هجماتها البرية في مناطق جباليا النزلة والبلد وحي أبو إسكندر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق الصفطاوي وشارع أحمد ياسين، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات من شمال حي الشيخ رضوان.

وأوضح أن المناطق الأكثر سخونة حاليًا تمتد من شمال شرق غزة حتى أطراف حي الزيتون جنوبًا، مرورًا بشرق خان يونس، حيث سُجل إطلاق نار كثيف باتجاه النازحين قرب أبراج حمد، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجازر عدة خلال الساعات الماضية، أبرزها قصف خيام نازحين ومراكز توزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم 12 قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات في منطقة نتساريم شمال غرب رفح.

وأكد أبو كويك أن مدينة غزة تشهد حاليًا أعنف موجة قصف منذ بداية الحرب، حيث استُهدفت أحياء مكتظة بالسكان مثل تل الهوى والرمال والشيخ رضوان، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وسجّل في غضون 24 ساعة فقط استشهاد نحو 100 فلسطيني، معظمهم من مدينة غزة وشمال القطاع، كما بيّن أن بعض العائلات اضطرت للنزوح إلى منطقة السودانية رغم تصنيفها "منطقة حمراء"، بسبب امتلاء مناطق الجنوب بعشرات الآلاف من النازحين، في وقت تتواصل فيه المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 320 حالة وفاة حتى الآن.