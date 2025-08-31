قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية

إسراء صبري

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في غزة، يوسف أبو كويك، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال تتصاعد في مختلف مناطق القطاع، مع تركيز مكثف على شمال ووسط مدينة غزة.

وقال إن قوات الاحتلال وسّعت هجماتها البرية في مناطق جباليا النزلة والبلد وحي أبو إسكندر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق الصفطاوي وشارع أحمد ياسين، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات من شمال حي الشيخ رضوان.

وأوضح أن المناطق الأكثر سخونة حاليًا تمتد من شمال شرق غزة حتى أطراف حي الزيتون جنوبًا، مرورًا بشرق خان يونس، حيث سُجل إطلاق نار كثيف باتجاه النازحين قرب أبراج حمد، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجازر عدة خلال الساعات الماضية، أبرزها قصف خيام نازحين ومراكز توزيع المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم 12 قُتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات في منطقة نتساريم شمال غرب رفح.

وأكد أبو كويك أن مدينة غزة تشهد حاليًا أعنف موجة قصف منذ بداية الحرب، حيث استُهدفت أحياء مكتظة بالسكان مثل تل الهوى والرمال والشيخ رضوان، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. 

وسجّل في غضون 24 ساعة فقط استشهاد نحو 100 فلسطيني، معظمهم من مدينة غزة وشمال القطاع، كما بيّن أن بعض العائلات اضطرت للنزوح إلى منطقة السودانية رغم تصنيفها "منطقة حمراء"، بسبب امتلاء مناطق الجنوب بعشرات الآلاف من النازحين، في وقت تتواصل فيه المجاعة وسوء التغذية، ما يرفع عدد ضحاياها إلى أكثر من 320 حالة وفاة حتى الآن.

