دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

بسبب مخاوف أولياء الأمور.. سؤال برلماني حول درجات التحسين في نظام البكالوريا

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول المخاوف التي تساور أولياء الأمور والطلاب بشأن آلية احتساب درجات التحسين في نظام البكالوريا الجديد عند التنسيق للقبول بالجامعات.

وأشار النائب في بيان له إلى أن تعديل قانون التعليم، المقرر تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، أقر العمل بنظام البكالوريا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في عقد لقاءات مع أولياء الأمور والطلاب للتعريف بالنظام الجديد وإتاحة حرية الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا.

وأكد حسين أن النظام الجديد يتيح للطلاب حق التحسين أكثر من مرة في الامتحانات، غير أن القانون لم يحدد بشكل قاطع ما إذا كان التنسيق الجامعي سيأخذ بالدرجة الأعلى من بين المحاولات أم لا، وهو ما أثار قلق أولياء الأمور.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة (37 مكرر 3) من تعديل القانون منحت وزير التربية والتعليم، بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، سلطة تحديد آلية موافاة مكتب التنسيق بعدد المحاولات ودرجاتها، دون النص صراحة على اعتماد الدرجة الأعلى.

وشدد هشام حسين على ضرورة صدور قرار حكومي واضح يضمن اعتماد الدرجة الأعلى من بين محاولات الطالب، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وطمأنة أولياء الأمور.

سؤال برلماني الحكومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب درجات التحسين نظام البكالوريا الجديد

منصورة فتاة مصر القديمة
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
نانسي عجرم - محمد حماقي
بوسي
