سؤال برلماني حول قلق ومخاوف الطلاب وأسرهم من نظام الباكالوريا الجديد

ماجدة بدوى

 تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النوب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن قلق ومخاوف الطلاب وأولياء الأمور من نظام الباكالوريا الجديد كبديل للثانوية العامة.

وأوضح أن هناك قطاعاً واسعاً من الطلاب وأسرهم يعيشون حالة من القلق والارتباك بعد إعلان الوزارة عن نظام “الباكالوريا” وذلك في ظل غياب المعلومات الكافية وعدم وضوح ملامح التطبيق وما إذا كان هذا النظام سيُطبق بشكل إلزامي أم اختياري.

وقال النائب السيد شمس الدين، إنه يجب على الوزارة أن تعترف بوجود تخوف شديد من فرض النظام الجديد بشكل مفاجئ على الطلاب وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت بعض المدارس قد بدأت بالفعل إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام الباكالوريا، دون ترك مساحة للاختيار أو شرح البدائل متسائلاً : ما مدى جاهزية البنية التحتية التعليمية والمعلمين والمناهج لتطبيق هذا النظام، خاصة وأننا ما زلنا نواجه تحديات قائمة في نظام الثانوية العامة القائم حتى الآن؟ 

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : هل تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن آليات القبول بالجامعات، أم أن الطلاب سيكونون ضحية لنظام غير متوافق مع واقع الجامعات المصرية؟ وكيف تضمن الوزارة تكافؤ الفرص بين طلاب الباكالوريا وطلاب الثانوية العامة في السنوات الأولى من التطبيق؟، مؤكداً أن هذا الغموض يفتح الباب للشائعات ويضاعف من حالة القلق بين الأسر المصرية، في وقت يتطلب شفافية كاملة وضمانات واضحة حول مستقبل الطلاب. 

وقال السيد شمس الدين، إنه يجب على وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يجيب على التساؤلات الاتية بكل وضوح وحسم : 1. هل نظام الباكالوريا بديل إلزامي للثانوية العامة أم اختياري؟ 2. ما هي خطط الوزارة لتأهيل المدارس والمعلمين والمناهج لهذا النظام قبل تطبيقه؟ 3. هل هناك إلزام أو ضغوط من بعض المدارس على الطلاب للالتحاق بالنظام الجديد؟ 4. ما هي الضمانات الفعلية لعدم الإضرار بمستقبل الطلاب خلال فترة الانتقال بين النظامين؟

