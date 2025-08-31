التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين من حملات الإزالة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من ٣٠-٨-٢٠٢٥ وحتى ٢٦-٩-٢٠٢٥ .

الحفاظ على أملاك الدولة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة بكل حزم ودون تهاون.

نتائج أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية إلى أن نتائج أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة عدد ٢٦٣ حالة تعدى على أملاك الدولة ، وكذا عدد ٤٦٣ متغير مكانى غير قانونى ، وأيضاً عدد ١٨٤ حالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بإجمالى عدد ٩١٠ مخالفة تم إزالتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي على املاك الدولة مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء، مع استرداد كامل للأراضى المتعدى عليها.

رفع حالة الاستعداد

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد ، و غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان يومياً أعمال الإزالة بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز السيطرة في المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.

أعمال المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التنمية المحلية عن نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي جرت خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن والمحافظات وجهات الولاية.

وأوضحت د.منال عوض أن المرحلة الأولي أسفرت عن إزالة 2,963 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والتعامل مع 4,655 متغيرًا مكانيًا غير قانوني تمت إزالته بالكامل وإزالة 1,803 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالى: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9-8-2025 وحتى 22-8-2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4-10-2025 وحتى 24/10/2025 .