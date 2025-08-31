قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
بين التأكيدات والتكذيب.. تضارب الأنباء حول اغتيال أبو عبيدة في غزة
كيفية الحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. اعرف الشروط
برلمان

مصر القومي: قرار واشنطن بحرمان الوفد الفلسطيني فضيحة سياسية مدوية

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي
محمد الشعراوي

انتقد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إقدام الولايات المتحدة على رفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واصفا القرار بأنه فضيحة سياسية مدوية، وانهيارًا أخلاقيًا للإدارة الأمريكية التي تخلت نهائيًا عن أي ادعاءات بالدفاع عن الديمقراطية أو الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن هذا التصرف يكشف انحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن حرمان الفلسطينيين من إيصال صوتهم عبر منبر الأمم المتحدة ليس مجرد قرار إداري، بل هو استهداف مباشر لحق شعب بأكمله في الدفاع عن قضيته أمام المجتمع الدولي، كما أنه يوجه ضربة لمصداقية المنظمة الدولية ذاتها التي يفترض أن تكون ساحة عادلة لتناول قضايا الشعوب.

وأشار روفائيل، إلى أن السلوك الأمريكي يمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، حيث يُفتح المجال أمام إسرائيل لترويج روايتها وتزييف الحقائق، بينما يُغلق الباب أمام أصحاب الأرض الشرعيين، في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية التي تتغنى بها واشنطن.

واعتبر روفائيل، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسلسل القمع السياسي ضد الفلسطينيين، ومحاولة لعزل روايتهم وتغييبها عن المجتمع الدولي، في وقت يتعرضون فيه لحملة منظمة من الانتهاكات والجرائم.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن هذا الموقف ليس قرارًا عابرًا بل هو عدوان سياسي خطير يستهدف تصفية الرواية الفلسطينية وإضعاف الموقف الرسمي للسلطة الوطنية والرئيس محمود عباس.

وشدد على أن هذه الخطوة لن تمنع الحقيقة من الوصول إلى الضمير العالمي، بل ستفضح واشنطن أمام الرأي العام الدولي باعتبارها قوة تستخدم نفوذها لقمع الشعوب وخدمة الاحتلال الإسرائيلي.

