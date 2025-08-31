مصر القومي: قرار واشنطن بحرمان الوفد الفلسطيني فضيحة سياسية مدوية

انتقد المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، إقدام الولايات المتحدة على رفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واصفا القرار بأنه فضيحة سياسية مدوية، وانهيارًا أخلاقيًا للإدارة الأمريكية التي تخلت نهائيًا عن أي ادعاءات بالدفاع عن الديمقراطية أو الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد رئيس حزب مصر القومي، أن هذا التصرف يكشف انحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأوضح روفائيل، في بيان له، أن حرمان الفلسطينيين من إيصال صوتهم عبر منبر الأمم المتحدة ليس مجرد قرار إداري، بل هو استهداف مباشر لحق شعب بأكمله في الدفاع عن قضيته أمام المجتمع الدولي، كما أنه يوجه ضربة لمصداقية المنظمة الدولية ذاتها التي يفترض أن تكون ساحة عادلة لتناول قضايا الشعوب.

وأشار روفائيل، إلى أن السلوك الأمريكي يمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، حيث يُفتح المجال أمام إسرائيل لترويج روايتها وتزييف الحقائق، بينما يُغلق الباب أمام أصحاب الأرض الشرعيين، في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية التي تتغنى بها واشنطن.

واعتبر روفائيل، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمسلسل القمع السياسي ضد الفلسطينيين، ومحاولة لعزل روايتهم وتغييبها عن المجتمع الدولي، في وقت يتعرضون فيه لحملة منظمة من الانتهاكات والجرائم.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي، أن هذا الموقف ليس قرارًا عابرًا بل هو عدوان سياسي خطير يستهدف تصفية الرواية الفلسطينية وإضعاف الموقف الرسمي للسلطة الوطنية والرئيس محمود عباس.

وشدد على أن هذه الخطوة لن تمنع الحقيقة من الوصول إلى الضمير العالمي، بل ستفضح واشنطن أمام الرأي العام الدولي باعتبارها قوة تستخدم نفوذها لقمع الشعوب وخدمة الاحتلال الإسرائيلي.