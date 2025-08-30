قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كمين "القسام" يهز جيش الاحتلال الإسرائيلي ويدمر نظرية استعراض القوة..تفاصيل

إسراء صبري

شهد قطاع غزة بالأمس حدث أمني جديد، حيث تمكنت كتائب القسام من نصب كمين لجنود الجيش في حي الزيتون، ما أدى إلى حدث أمني صعب ما زال مستمرًا.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

جيش الاحتلال

كمين يهز جيش الاحتلال 

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن كمينًا قويًا استهدف كتيبة تابعة للواء الناحال في شمال القطاع، والمعروف أن اللواء يعمل في جباليا وبيت حانون ضمن كتيبة نيتسح يهودا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن عدد الجنود المصابين جراء الأحداث الأمنية الصعبة جدًا في قطاع غزة ارتفع، وأنباء عن مقتل جنديين على الأقل، وجارٍ البحث عن 4 جنود مفقودين.

جيش الاحتلال

جنود الاحتلال بين أسرى ومصابين

ووصفت وسائل الإعلام جروح الجنود الذين نُقلوا من أرض المعركة في غزة بأنها بين حرجة وخطيرة، مشيرة إلى مقتل عدد من الجنود في كمين كبير بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

القسام تتوعد الاحتلال

 

وفي وقت سابق من الأمس ؛ توعد المتحدث بإسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأصدر أبو عبيدة بيانا أكد فيه أن "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".

كتائب القسام قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال

