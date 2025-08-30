كمين "القسام" يهز جيش الاحتلال الإسرائيلي ويدمر نظرية استعراض القوة..تفاصيل

شهد قطاع غزة بالأمس حدث أمني جديد، حيث تمكنت كتائب القسام من نصب كمين لجنود الجيش في حي الزيتون، ما أدى إلى حدث أمني صعب ما زال مستمرًا.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

كمين يهز جيش الاحتلال

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن كمينًا قويًا استهدف كتيبة تابعة للواء الناحال في شمال القطاع، والمعروف أن اللواء يعمل في جباليا وبيت حانون ضمن كتيبة نيتسح يهودا.

وأوضحت وسائل الإعلام أن عدد الجنود المصابين جراء الأحداث الأمنية الصعبة جدًا في قطاع غزة ارتفع، وأنباء عن مقتل جنديين على الأقل، وجارٍ البحث عن 4 جنود مفقودين.

ووصفت وسائل الإعلام جروح الجنود الذين نُقلوا من أرض المعركة في غزة بأنها بين حرجة وخطيرة، مشيرة إلى مقتل عدد من الجنود في كمين كبير بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

القسام تتوعد الاحتلال

وفي وقت سابق من الأمس ؛ توعد المتحدث بإسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأصدر أبو عبيدة بيانا أكد فيه أن "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".