لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع إنجاز تاريخي لمصر
بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية
إقالة طارق مصطفى وجهازه المعاون من تدريب نادي البنك الأهلي
التعليم العالي: قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى
تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة وسط نزوح واسع ومجازر دامية
التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 من حملات إزالة التعديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى

إسراء صبري

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عُقدت اليوم، الأحد، للتحدث عما وصفه بـأنه نجاح أمني كبير يتمثل في تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وأوضحت “أبو شمسية”، خلال مداخلة مع الإعلامية همام مجاهد عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نتنياهو قال إن العملية تمت بناءً على قرار مشترك من المستوى السياسي والأمني في حكومة الاحتلال، واصفًا أبو عبيدة بـ«الناطق باسم الشر».

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يقدم أي أدلة أو تأكيدات ملموسة على نجاح العملية، وأن حماس لم تُعلن رسميًا عن مقتل أبو عبيدة حتى الآن، رغم ما يُقال من تسريبات إعلامية إسرائيلية عن تقديرات تشير إلى نجاح الاغتيال.

وأشارت «أبو شمسية» إلى أن اجتماعًا مرتقبًا للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي سيُعقد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، والذي من المقرر أن يُخصص لمناقشة مقترحات صفقة تبادل أسرى، لكن توقيت إعلان نتنياهو عن العملية، يعكس محاولة توجيه بوصلة النقاش داخل الكابينت نحو التصعيد العسكري بدلًا من المضي قدمًا في صفقة التبادل، التي ما زالت قيد البحث وسط خلافات واضحة بين القيادتين الأمنية والسياسية في إسرائيل.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” إن مصادر مطلعة داخل إسرائيل تشير إلى أن المستوى الأمني والعسكري يفضل استنفاد كل السيناريوهات المطروحة لإنجاز صفقة التبادل، باعتبارها أولوية استراتيجية أكثر جدوى من الاستمرار في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي قد تستمر أسبوعين إضافيين في حال تعثرت جهود الوساطة.

القدس المحتلة نتنياهو أبو عبيدة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

رانيا المشاط

التخطيط: 144.8مليار جنيه استثمارات مستهدفة بالزراعة والري بخطة 25/26

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان يتابع مشروع المماشي السياحية بمدينة 6 أكتوبر

صورة تعبيرية

صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 4 مليارات دولار بنمو 8% خلال 7 أشهر

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

