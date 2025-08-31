نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عُقدت اليوم، الأحد، للتحدث عما وصفه بـأنه نجاح أمني كبير يتمثل في تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وأوضحت “أبو شمسية”، خلال مداخلة مع الإعلامية همام مجاهد عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن نتنياهو قال إن العملية تمت بناءً على قرار مشترك من المستوى السياسي والأمني في حكومة الاحتلال، واصفًا أبو عبيدة بـ«الناطق باسم الشر».

وأضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يقدم أي أدلة أو تأكيدات ملموسة على نجاح العملية، وأن حماس لم تُعلن رسميًا عن مقتل أبو عبيدة حتى الآن، رغم ما يُقال من تسريبات إعلامية إسرائيلية عن تقديرات تشير إلى نجاح الاغتيال.

وأشارت «أبو شمسية» إلى أن اجتماعًا مرتقبًا للكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي سيُعقد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، والذي من المقرر أن يُخصص لمناقشة مقترحات صفقة تبادل أسرى، لكن توقيت إعلان نتنياهو عن العملية، يعكس محاولة توجيه بوصلة النقاش داخل الكابينت نحو التصعيد العسكري بدلًا من المضي قدمًا في صفقة التبادل، التي ما زالت قيد البحث وسط خلافات واضحة بين القيادتين الأمنية والسياسية في إسرائيل.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” إن مصادر مطلعة داخل إسرائيل تشير إلى أن المستوى الأمني والعسكري يفضل استنفاد كل السيناريوهات المطروحة لإنجاز صفقة التبادل، باعتبارها أولوية استراتيجية أكثر جدوى من الاستمرار في توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي قد تستمر أسبوعين إضافيين في حال تعثرت جهود الوساطة.