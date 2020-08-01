ذبح 133 عجل أضاحي بالأقصر عن طريق الجمعيات الأهلية.. صور

أعلن صبرى عبد الحميد البقيرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى في الاقصر، انه في اطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تقوم مؤسسة الأورمان فرع الأقصر بذبح وتوزيع ٤٠ عجلًا ( لحوم أضاحى).
كما تقوم مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع ٧٣ عجلًا لحوم أضاحي، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلًا لحوم أضاحي.
وفى سياق متصل، صرح محمد حسين بغدادى وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى من ١٣٣ عجلًا حتى الآن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتى ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.
يأتى ذلك وسط اجراءات احترازية مكثفة لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 حيث تم التشدد على ارتداد العاملين لبس الكمامة الطبية ومراعات التباعد الاجتماعي