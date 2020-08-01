ذبح 133 عجل أضاحي بالأقصر عن طريق الجمعيات الأهلية.. صور

أعلن صبرى عبد الحميد البقيرى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى في الاقصر ، انه في اطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تقوم مؤسسة الأورمان فرع الأقصر بذبح وتوزيع ٤٠ عجلًا ( لحوم أضاحى).

كما تقوم مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع ٧٣ عجلًا لحوم أضاحي، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلًا لحوم أضاحي.





وفى سياق متصل، صرح محمد حسين بغدادى وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى من ١٣٣ عجلًا حتى الآن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتى ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا.





جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.



