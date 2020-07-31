خوفا من كورونا والحر.. اختفاء المواطنين من شوارع الأقصر.. صور

شهدت محافظة الاقصر ، اليوم الجمعه، اختفاء المواطنين والاحتفالات فى شوارع المحافظة وذلك فى اول ايام عيد الأضحي المبارك .





و تلاحظ سيولة مرورية وغابت التجمعات لعدم إقامة صلاة العيد وفقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.





واغلقت المنتزهات والحدائق امام المواطنين وتم منع اى مظاهر احتفالية التي يمكن أن تحدث بها تجمعات وتلاحظ عدم تواجد المواطنين بكورنيش المدينة السياحية





والتزم غالبية المواطنين منازلهم ، فيما انتشرت دوريات الشرطة بجميع انحاء شوارع المحافظة للتاكد من عدم وجود تجمعات في الشوارع.



