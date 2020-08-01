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مرأة

لطبق فتة صحي.. نصائح مهمة للتحضير بدون زيادة في الوزن

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:30 ص
نصائح مهمة لتحضير
نصائح مهمة لتحضير طبق الفتة بدون زيادة في الوزن
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آية التيجي
يعتبر طبق الفتة من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك، والتي لا غنى عنها مع الأكلات الأخرى واللحوم بجميع أشكالها، ولكن قد يتسبب تناول هذا النوع من الأطباق في زيادة الوزن بشكل كبير، وبالأخص بين الذين يريدون الحفاظ على وزنهم مثالي، يتبعون حمية غذائية.


وقالت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن طبق الفتة يعتبر من الأطباق الرئيسة في أكلات عيد الأضحى، والتي يفضل تناولها مع اللحم المشوي أو الأكلات المفضلة الأخرى.




وأضافت "شعير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها أثناء تحضير طبق الفتة المعتاد والشهير لعيد الأضحى، وتجنب زيادة الوزن، وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تترتب عليه، ومن أبرز هذه النصائح:


1- الخبز:
يفضل تناول الخبز البلدي الأسمر بدلا من الخبز الأبيض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الردة أو النخالة، والتى تعطي إحساسا بالشبع وتمنع حدوث سوء الهضم والإمساك، ويراعى بقدر الإمكان إعداد طبق الفتة بالعيش بحالته الطبيعية دون تحميص أو تحمير.


2- السلطة:
ومن الضروري في كل وجبة تناول طبق سلطة يحتوي على نسبة عالية من الخضراوات الغنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة، مثل: الخس والطماطم والجرجير والبقدونس والفلفل الألوان والخيار وزيت الزيتون، مع تقليل الملح والخل وتعويضه بعصير الليمون والزعتر.


3- الثوم:
ويعتبر إضافة بعض القطع من فصوص الثوم له تأثير هائل كخافض للكوليسترول ومطهر معوي.


4- طبق الشوربة:
ومن المفضل أيضا تقديم طبق  خضار سوتيه، وذلك لأنه غنى بالألياف ومضادات الأكسدة التى تنقي الجسم من السموم، وتعطي الإحساس  بالشبع، وتحمي من  الإصابة بعسر الهضم والامساك  وتقلل من الكوليسترول.


5- تناول اللحوم مسلوقة:
ويفضل تناول اللحوم المسلوقة بجانبه بدون تحمير، واختيار مقاطع اللحوم قليلة الدسم وسهلة الهضم كرقبة اللحم الضأن، أو مكعبات الكندوز.


6- المشروبات:
ويجب الامتناع تماما عن تناول المياه الغازية بجانبها، فيفضل تناول مشروبات طبيعية كالليمون والنعناع، أو أي عصير بدون سكر أو تناول شاي بالنعناع أو قهوة خضراء.
الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الاطعمة الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الاطعمة
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