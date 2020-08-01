لطبق فتة صحي.. نصائح مهمة للتحضير بدون زيادة في الوزن

يعتبر طبق الفتة من الأطباق الرئيسية في عيد الأضحى المبارك ، والتي لا غنى عنها مع الأكلات الأخرى و اللحوم بجميع أشكالها، ولكن قد يتسبب تناول هذا النوع من الأطباق في زيادة الوزن بشكل كبير، وبالأخص بين الذين يريدون الحفاظ على وزنهم مثالي، يتبعون حمية غذائية.









وقالت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن طبق الفتة يعتبر من الأطباق الرئيسة في طبق الفتةيعتبر من الأطباق الرئيسة في أكلات عيد الأضحى ، والتي يفضل تناولها مع اللحم المشوي أو الأكلات المفضلة الأخرى.









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وأضافت "شعير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها أثناء تحضير طبق الفتة المعتاد والشهير لعيد الأضحى، وتجنب زيادة الوز ن ، وغيرها من المشاكل التي يمكن أن تترتب عليه، ومن أبرز هذه النصائح: وأضافت "شعير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها أثناء تحضير طبق الفتة المعتاد والشهير لعيد الأضحى، وتجنب







1- الخبز:

يفضل تناول الخبز البلدي الأسمر بدلا من الخبز الأبيض، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الردة أو النخالة، والتى تعطي إحساسا بالشبع وتمنع حدوث سوء الهضم والإمساك، ويراعى بقدر الإمكان إعداد طبق الفتة بالعيش بحالته الطبيعية دون تحميص أو تحمير.







2- السلطة:





ومن الضروري في كل وجبة تناول طبق سلطة يحتوي على نسبة عالية من الخضراوات الغنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة، مثل: الخس والطماطم والجرجير والبقدونس والفلفل الألوان والخيار وزيت الزيتون، مع تقليل الملح والخل وتعويضه بعصير الليمون والزعتر.







3- الثوم:

ويعتبر إضافة بعض القطع من فصوص الثوم له تأثير هائل كخافض للكوليسترول ومطهر معوي.







4- طبق الشوربة:

ومن المفضل أيضا تقديم طبق خضار سوتيه، وذلك لأنه غنى بالألياف ومضادات الأكسدة التى تنقي الجسم من السموم، وتعطي الإحساس بالشبع، وتحمي من الإصابة بعسر الهضم والامساك وتقلل من الكوليسترول.





5- تناول اللحوم مسلوقة:

ويفضل تناول اللحوم المسلوقة بجانبه بدون تحمير، واختيار مقاطع اللحوم قليلة الدسم وسهلة الهضم كرقبة اللحم الضأن أو مكعبات الكندوز.











6- المشروبات: