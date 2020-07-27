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مرأة

أكلات عيد الأضحى.. 3 طرق مختلفة لعمل الطحال في المنزل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:10 ص
طريقة عمل الطحال
طريقة عمل الطحال
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هاجر هانئ
الطحال من الأطباق التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وتحرص الكثير من ربات المنزل على تقديم الطحال فى عيد الأضحى، فيتميز الطحال بأنه من الأطباق التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأكثر من طريقة مختلفة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الأيد ثلاثة وصفات متنوعة ومختلفة لتقديم الطحال وتطبيقها في المنزل: 

طريقة عمل طحال بالفلفل والثوم
مكونات طحال بالفلفل والثوم
طحال مسلوق
سمنة
فلفل أخضر رومي 
فلفل أخضر حار 
ثوم 
كركم 
كمون 
ملح 
فلفل أسود 

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طريقة تحضير طحال بالفلفل والثوم
-يشوح البصل والثوم في السمنة
-يضاف الفلفل الأسود والكمون والكركم والملح
-يتركوا على النار حتى تمام طهي الفلفل ويقدم 

طريقة عمل طحال بالصلصة
مكونات  طحال بالصلصة
طحال مسلوق
عصير طماطم 
ملح وفلفل 
كمون 
بصل 
سمنة  أو زيت 
ثوم
 كركم 
طريقة تحضير طحال بالصلصة
-يشوح الطحال في قليل من الزيت أو السمنة
-يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون والبصل
-ثم يترك على النار حتى تمام التسبيك ويضاف ثوم مفروم والكركم.

طريقة عمل طحال مسلوق
مكونات الطحال المسلوق
طحال 
ماء مغلي 
خل 
ملح وفلفل 
بصل 
طماطم 
جزر 
ورق لورا 
حبهان 
روزماري 
طريقة تحضير الطحال المسلوق:
-يرفع الطحال على النار في ماء مغلي
-يضاف له الملح والفلفل والخل والبصل والطماطم والجزر وورق اللورا والحبهان والروزماري
-يترك على النار حتى تمام السلق

أكلات عيد الأضحى.. 3 طرق مختلفة لعمل الطحال في المنزل
أكلات عيد الأضحى.. 3 طرق مختلفة لعمل الطحال في المنزل
أكلات عيد الأضحى.. 3 طرق مختلفة لعمل الطحال في المنزل
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