اطبخيه في العيد.. طريقة عمل الطحال المحشي بالثوم

يعشق كثيرون الطحال الذي يعد احدي اكلات العيد المشهورة مع الممبار والفشة والكرشة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطحال المحشي بالثوم والبقدونس
المقادير :
1طحال ضاني او بتلو
- كسبرة خضرا
- بقدونس
- راس ثوم
- فلفل احمر شطة حسب الرغبه
- عصير ليمون
- زيت زيتون
الطريقة
- في اناء كبير نغلي كمية مناسبة من الماء مع بعض البهارات وراس بصل
- نسقط الطحال ليغلي فترة بسيطة كي نرفع الريم
- ترفع من الاناء لتبرد ثم تشق افقيا
- نفرم البقدونس+ الكزبرة
- ندق الثوم ونضيفه للخضار المفرومة ونضيف زيت زيتون وعصير ليمون والشطة الحمرا
- نقوم بوضع الحشوة في داخل الطحال قدر الامكان
- ندهن صينية بزيت الزيتون ثم نرص الطحال في الداخل
- ونغلف بالقصدير ونوضعها في فرن متوسط الحرارة حتى النضج مع تخفيف الحرارة بعد نص ساعة