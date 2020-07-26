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مرأة

اطبخيه في العيد.. طريقة عمل الطحال المحشي بالثوم

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعشق كثيرون الطحال الذي يعد احدي اكلات العيد المشهورة مع الممبار والفشة والكرشة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الطحال المحشي بالثوم والبقدونس

المقادير :
1طحال ضاني او بتلو
- كسبرة خضرا
- بقدونس
- راس ثوم
- فلفل احمر شطة حسب الرغبه
- عصير ليمون
- زيت زيتون

الطريقة
- في اناء كبير نغلي كمية مناسبة من الماء مع بعض البهارات وراس بصل
- نسقط الطحال ليغلي فترة بسيطة كي نرفع الريم
- ترفع من الاناء لتبرد ثم تشق افقيا
- نفرم البقدونس+ الكزبرة
- ندق الثوم ونضيفه للخضار المفرومة ونضيف زيت زيتون وعصير ليمون والشطة الحمرا
- نقوم بوضع الحشوة في داخل الطحال قدر الامكان
- ندهن صينية بزيت الزيتون ثم نرص الطحال في الداخل
- ونغلف بالقصدير ونوضعها في فرن متوسط الحرارة حتى النضج مع تخفيف الحرارة بعد نص ساعة
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