AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الكرشة اللذيذة للشيف رحاب حمودة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
إذا كنتي من محبي أكلات السمين والكرشة والفشة يمكنك أن تكوني محترفة في تقديم الكرشة علي طريقة الشيف رحاب حمودة. 

المقادير:
2   كيلو كرشة مشكلة مغسولة جيدا 
رأس  ثوم مفرى 
2   بصلة مقطع حلقات 
3   حبات طماطم مقطع أربع 
ملعقة  كبيرة سمن 
2     لتر ماء 
ملعقة   كبيرة ملح 
4/1   ملعقة صغيرة فلفل أسود 
3    فصوص حبهان مفتوح 
2    فص مستكة 
2    ورقة لورى 
الصوص ( اختيارى )
4/1   كوب حمص طبخ مغسول 
         ومسلوق  20  % سوى
بصلة   صغيرة مقطع كريهات صغيرة 
5      فصوص ثوم مفرى 
كوب   عصير طماطم مصفى 
2     ملعقة كبيرة معجون طماطم 
4/1  ملعقة صغيرة ( كمون - فلفل 
            أسود ) 
ملعقة     صغيرة ملح 
رشة      سكر
كوب     مرقه سلق الكرشة 

الطريقة  : 
1 - نضع الكرشة في إناء على النار ويغطى عليها وتترك حتى تنزل ماءها الأصفر .
2 - تغسل وتوضع عليها ماء حتى التغطية وتترك على النار حتى تغلى .
3 - يرمى الماء وتغسل مرة أخرى ويكرر العملية السابقه مرة أخرى .
4 - تغسل جيدا وتوضع على النار بدون أي شيء حتى تنشف نضع عليها ملعقة السمن والبصل والطماطم والتوابل كلها وتقلب جيدا ثم نضع عليها الماء وتترك مغطاة حتى تنضج .
5 - تنشل وتحمر في خليط زبدة + زيت.
الصوص  :
1 - يتم وضع سمن في إناء ويقلب حتى يدبل ثم نضع الثوم ويقلب حتى تتشوح ورائحته تظهر .
2 - نضع الحمص ويقلب حتى يأخذ تشويحه .
3 - نضع التوابل وتتشوح مع الخليط حتى رائحتها تظهر أيضا .
4 - نصع عصير الطماطم ومعجون الطماطم وتترك حتى تتسبك .
5 - نضع الشوربة وتترك حتى تغلى غلوتين .
6 - نضع الكرشة بعد سلقها بالطريقة السابقة وتترك تأخذ من طعم الخليط لمدة 6 إلى 10 دقائق . 
7 - توضع في طبق التقديم وتزين برشة بقدونس .
8 - توضع في بيركس وتدخل الفرن على الشواية لتأخذ لونا ورديا جميلا ( هذه الخطوة اختيارى ) .

.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صوص البيتزا بأسهل الخطوات.. فيديو

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.. بالفيديو

لتتجنبي مخاطر الجاهز.. إليك طريقة عمل الكاتشب

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تفاصيل نجاة أصالة من حادث موت.. غادة عبد الرازق: اتجوزت 10 مرات بس

هذا ما يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة

ضبط نصف طن لحوم حمير مذبوحة بـ الحواويش في سوهاج.. فيديو

من أمام أبراج العلمين الجديدة بوسي شلبي تتألق في أحدث ظهور لها

في حد أدنى لمقياس الجودة.. جمال الخولي يعلق على أزمة حمو بيكا

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور لها

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند