طريقة عمل الكرشة اللذيذة للشيف رحاب حمودة

إذا كنتي من محبي أكلات السمين والكرشة والفشة يمكنك أن تكوني محترفة في تقديم الكرشة علي طريقة الشيف رحاب حمودة.
المقادير:
2 كيلو كرشة مشكلة مغسولة جيدا
رأس ثوم مفرى
2 بصلة مقطع حلقات
3 حبات طماطم مقطع أربع
ملعقة كبيرة سمن
2 لتر ماء
ملعقة كبيرة ملح
4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 فصوص حبهان مفتوح
2 فص مستكة
2 ورقة لورى
الصوص ( اختيارى )
4/1 كوب حمص طبخ مغسول
ومسلوق 20 % سوى
بصلة صغيرة مقطع كريهات صغيرة
5 فصوص ثوم مفرى
كوب عصير طماطم مصفى
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
4/1 ملعقة صغيرة ( كمون - فلفل
أسود )
ملعقة صغيرة ملح
رشة سكر
كوب مرقه سلق الكرشة
الطريقة :
1 - نضع الكرشة في إناء على النار ويغطى عليها وتترك حتى تنزل ماءها الأصفر .
2 - تغسل وتوضع عليها ماء حتى التغطية وتترك على النار حتى تغلى .
3 - يرمى الماء وتغسل مرة أخرى ويكرر العملية السابقه مرة أخرى .
4 - تغسل جيدا وتوضع على النار بدون أي شيء حتى تنشف نضع عليها ملعقة السمن والبصل والطماطم والتوابل كلها وتقلب جيدا ثم نضع عليها الماء وتترك مغطاة حتى تنضج .
5 - تنشل وتحمر في خليط زبدة + زيت.
الصوص :
1 - يتم وضع سمن في إناء ويقلب حتى يدبل ثم نضع الثوم ويقلب حتى تتشوح ورائحته تظهر .
2 - نضع الحمص ويقلب حتى يأخذ تشويحه .
3 - نضع التوابل وتتشوح مع الخليط حتى رائحتها تظهر أيضا .
4 - نصع عصير الطماطم ومعجون الطماطم وتترك حتى تتسبك .
5 - نضع الشوربة وتترك حتى تغلى غلوتين .
6 - نضع الكرشة بعد سلقها بالطريقة السابقة وتترك تأخذ من طعم الخليط لمدة 6 إلى 10 دقائق .
7 - توضع في طبق التقديم وتزين برشة بقدونس .
8 - توضع في بيركس وتدخل الفرن على الشواية لتأخذ لونا ورديا جميلا ( هذه الخطوة اختيارى ) .
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