طريقة عمل الكرشة اللذيذة للشيف رحاب حمودة





المقادير:

2 كيلو كرشة مشكلة مغسولة جيدا

رأس ثوم مفرى

2 بصلة مقطع حلقات

3 حبات طماطم مقطع أربع

ملعقة كبيرة سمن

2 لتر ماء

ملعقة كبيرة ملح

4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 فصوص حبهان مفتوح

2 فص مستكة

2 ورقة لورى

الصوص ( اختيارى )

4/1 كوب حمص طبخ مغسول

ومسلوق 20 % سوى

بصلة صغيرة مقطع كريهات صغيرة

5 فصوص ثوم مفرى

كوب عصير طماطم مصفى

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

4/1 ملعقة صغيرة ( كمون - فلفل

أسود )

ملعقة صغيرة ملح

رشة سكر

كوب مرقه سلق الكرشة





الطريقة :

1 - نضع الكرشة في إناء على النار ويغطى عليها وتترك حتى تنزل ماءها الأصفر .

2 - تغسل وتوضع عليها ماء حتى التغطية وتترك على النار حتى تغلى .

3 - يرمى الماء وتغسل مرة أخرى ويكرر العملية السابقه مرة أخرى .

4 - تغسل جيدا وتوضع على النار بدون أي شيء حتى تنشف نضع عليها ملعقة السمن والبصل والطماطم والتوابل كلها وتقلب جيدا ثم نضع عليها الماء وتترك مغطاة حتى تنضج .

5 - تنشل وتحمر في خليط زبدة + زيت.

الصوص :

1 - يتم وضع سمن في إناء ويقلب حتى يدبل ثم نضع الثوم ويقلب حتى تتشوح ورائحته تظهر .

2 - نضع الحمص ويقلب حتى يأخذ تشويحه .

3 - نضع التوابل وتتشوح مع الخليط حتى رائحتها تظهر أيضا .

4 - نصع عصير الطماطم ومعجون الطماطم وتترك حتى تتسبك .

5 - نضع الشوربة وتترك حتى تغلى غلوتين .

6 - نضع الكرشة بعد سلقها بالطريقة السابقة وتترك تأخذ من طعم الخليط لمدة 6 إلى 10 دقائق .

7 - توضع في طبق التقديم وتزين برشة بقدونس .

8 - توضع في بيركس وتدخل الفرن على الشواية لتأخذ لونا ورديا جميلا ( هذه الخطوة اختيارى ) .



