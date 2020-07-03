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مرأة

ضع الخبز بالحليب على بشرتك.. وشاهدي ماذا يحدث؟

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يفترض بعض الناس أن العناية بالبشرة هي علاقة معقدة، تحتاج إليها أدوات كاملة، ولكن ، هذا ليس صحيحًا. تحتاج فقط إلى معرفة ما يناسب بشرتك بشكل أفضل ، وما هو الأنسب لك على المدى الطويل. إذا كنت تفكر في أشياء معقدة ، فتوقف عند هذا الحد ، لأننا هنا لنشارك معك قناع الوجه السهل الذي يتطلب مكونين فقط  الحليب والخبز.

نعم هذا صحيح. على الرغم من أنك قد تعتقد أن تركيبة الحليب والخبز يمكن أن تكون عنصر إفطار فقط ، فكر مرة أخرى. إذا كنت تريد أن تتوهج بشرتك كما لم يحدث من قبل ، يجب أن تفكر في حزمة الوجه هذه. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

طريقة:
فقط خذ قطعة من الخبز وكسرها إلى قطع صغيرة. نضعه في وعاء ونضيف إليه ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب. تأكد من أن الحليب طازج وغير مسلوق ، وأن محتوى الخام والبروتين يبقى دون تغيير.

بمجرد أن يمتص الخبز كل الحليب ويصبح طريًا ، اسحق القطع باستخدام ملعقة لعمل معجون.

اغسل وجهك أولًا ثم جففه بطريقة لا تزال رطبة قليلًا. ضع معجون الحليب والخبز في كل مكان ولا تنس تغطية منطقة الرقبة. قد لا تبدو متساوية ، بسبب اتساقها ، لكنها تسمح لها بالجلوس على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل.

عندما يجف ، اذهب إلى الحوض واستخدم أصابعك لتدليك الوجه وفرك قطع الخبز / الفتات المجففة. سوف ينفرك المقشر ، إلى جانب خلايا الجلد الميتة ، وهو بالضبط ما تريد تحقيقه. ستشعر بنضارة نضارة على الوجه والرقبة. يمكن أن يحسن الدورة الدموية أيضًا.

اغسل الوجه بالماء الفاتر وجففه. افعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. يمكنك أيضًا إضافة القليل من العسل ومسحوق الكركم لمزيد من الفوائد. ولكن تأكد من أنه إذا كانت بشرتك حساسة للغاية ، يجب ألا تفركها كثيرًا ، وبالتأكيد لا تتجاوز الخمس ثوان. أيضًا ، إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حساسية تجاه الحليب ، فقم بإجراء اختبار التصحيح أولًا.
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