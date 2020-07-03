ضع الخبز بالحليب على بشرتك.. وشاهدي ماذا يحدث؟

طريقة:

بمجرد أن يمتص الخبز كل الحليب ويصبح طريًا ، اسحق القطع باستخدام ملعقة لعمل معجون.





اغسل وجهك أولًا ثم جففه بطريقة لا تزال رطبة قليلًا. ضع معجون الحليب والخبز في كل مكان ولا تنس تغطية منطقة الرقبة. قد لا تبدو متساوية ، بسبب اتساقها ، لكنها تسمح لها بالجلوس على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل.





عندما يجف ، اذهب إلى الحوض واستخدم أصابعك لتدليك الوجه وفرك قطع الخبز / الفتات المجففة. سوف ينفرك المقشر ، إلى جانب خلايا الجلد الميتة ، وهو بالضبط ما تريد تحقيقه. ستشعر بنضارة نضارة على الوجه والرقبة. يمكن أن يحسن الدورة الدموية أيضًا.



