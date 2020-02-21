AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. الحليب غير المغلي جيدا يصيبك بهذا المرض

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
الحليب احد مصادر الكالسيوم المهمة في حياتنا ولكن حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها بالفيسبوك من البروسيلا او حمي البحر الابيض وهي  ضمن اخطر ٢٠٠ مرض معدى ينتقل من الحيوان الى الانسان.

قالت  سماح  ان العدوي تنتقل بعدة طرق، عن طريق الفم او التعرض للمادة الالموجود عليها الميكروب لانها تفرز مع اللبن او البول، واي سوائل رحميه او  لعاب

كما ان ان التلامس المباشر مع الحيوان المصاب ويصيب بالدرجه الاولى الاطباء البيطريين وعمال المسالخ والجساسين والفلاحين 


 وقدمت سماح قائمة بالمواد التي يمكن تكون ملوثة بالبكتيريا وتسبب عدوي :
الحليب الغير مبستر والذي لم يتم غليانه بشكل صحيح وبعض المنتجات التي تصنعت تحت ظروف سيئة دون بسترة
 اللحمه الغير ناضجة مثال المشوية التي لم تصل الي درجة كاملة من النضوج  او لحم مصنع منه اي منتجات غير مكتمة السواء يمكن ان تصيب الانسان بهذا الميكروب 
الميكروب يموت من اللبن واللحوم عند درجة 70 درجة مئوية والغليان عند 100 يبقي الغليان افضل

فتره حضانه الميكروب من 7الى 30 يوم ثم الاعراض ف الظهور علي الانسان هي :

1-صداع 
2-درجات الحراره ترتفع وتنخفض بشكل متموج
3- العرق الكثير ليلا ورائحة كريهة للعرق
 التهاب في الفقرات القطنية يشبه وجع الغضروف
تعب في العين واعراض تشبه الانفلوانزا الحادة

العلاج بيغيب شهور وحتي لو العرض زال فالميكروب ممكن يفضل كامن داخل الجسم وتحت اي ظروف سيئة ترجع ظواهر الاصابة ومن مخاطرة  علي الرجل ارتفاع درجة الحراره والتهاب خصيتين او ضمورها كليا وبالتالي هناك احتمال اصابة بالعقم .
اذا اصيبت المرأة الحامل بهذا المرض يتسبب لها في الاجهاض

الوقاية من حمي البحر البحر الابيض
عدم الاحتكاك بحيوان مصاب
غليان اللبن بشكل صحيح وسليم بالتقليب المستمر لمدة ١٥ دقيقة
منتجات الالبان ذات الصلاحية الجيدة ومن مصادر موثوق بها
سلق االحوم جيدا
في حالة ظهور اي من اعراضها لابد التوجه الفوري لمستشفي الحميات ويتم عمل تحاليل وفحص لجميع افراد الاسرة منها المصاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرض معدي ينتقل خلال اللبن البقري .. تعليمات قبل شرب الحليب

رغم فوائدها.. احذري تناول الألبان يصيبك بتلك الكارثة الصحية

يقى من الحمى.. ٩ فوائد لتناول السماق

الخطوات الصحيحة.. طريقة غلي اللبن جيدا

طرق حفظ وتجميد الحليب وذوبانه بأمان

بدل الطريقة تلاتة.. تعرفي على وصفات رخيصة الثمن لتنظيف اللبانة

ترشيحاتنا

كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

طيب ليه كده.. أوكا يتحدى هاني شاكر بأحدث أغانيه

بعد معاناة دامت 12 ساعة.. مسن يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة كادت تموت متجمدة

أول تعليق من تامر أمين على هزيمة الأهلى من الزمالك في السوبر.. فيديو

عماد متعب لـ لاعب الزمالك: لو مش عارف الأهلي.. اقرأ التاريخ.. فيديو

مشايخ وجن وقداحة .. كيف أشعلت طالبة الابتدائي النيران في منازل قرية الشراقوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. العثور على وكر حشيش سري داخل متاهة من الأنفاق تحت قرية إسبانية.. فيديو وصور

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

لحظة اشتعال النيران في سيارة فيراري نادرة ثمنها مليون دولار.. شاهد