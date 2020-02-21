انتبه.. الحليب غير المغلي جيدا يصيبك بهذا المرض

ضمن اخطر ٢٠٠ مرض معدى ينتقل من الحيوان الى الانسان.





قالت سماح ان العدوي تنتقل بعدة طرق، عن طريق الفم او التعرض للمادة الالموجود عليها الميكروب لانها تفرز مع اللبن او البول، واي سوائل رحميه او لعاب





كما ان ان التلامس المباشر مع الحيوان المصاب ويصيب بالدرجه الاولى الاطباء البيطريين وعمال المسالخ والجساسين والفلاحين









وقدمت سماح قائمة بالمواد التي يمكن تكون ملوثة بالبكتيريا وتسبب عدوي :

الحليب الغير مبستر والذي لم يتم غليانه بشكل صحيح وبعض المنتجات التي تصنعت تحت ظروف سيئة دون بسترة

اللحمه الغير ناضجة مثال المشوية التي لم تصل الي درجة كاملة من النضوج او لحم مصنع منه اي منتجات غير مكتمة السواء يمكن ان تصيب الانسان بهذا الميكروب

الميكروب يموت من اللبن واللحوم عند درجة 70 درجة مئوية والغليان عند 100 يبقي الغليان افضل





فتره حضانه الميكروب من 7الى 30 يوم ثم الاعراض ف الظهور علي الانسان هي :





1-صداع

2-درجات الحراره ترتفع وتنخفض بشكل متموج

3- العرق الكثير ليلا ورائحة كريهة للعرق

التهاب في الفقرات القطنية يشبه وجع الغضروف

تعب في العين واعراض تشبه الانفلوانزا الحادة





العلاج بيغيب شهور وحتي لو العرض زال فالميكروب ممكن يفضل كامن داخل الجسم وتحت اي ظروف سيئة ترجع ظواهر الاصابة ومن مخاطرة علي الرجل ارتفاع درجة الحراره والتهاب خصيتين او ضمورها كليا وبالتالي هناك احتمال اصابة بالعقم .

اذا اصيبت المرأة الحامل بهذا المرض يتسبب لها في الاجهاض





الوقاية من حمي البحر البحر الابيض

عدم الاحتكاك بحيوان مصاب

غليان اللبن بشكل صحيح وسليم بالتقليب المستمر لمدة ١٥ دقيقة

منتجات الالبان ذات الصلاحية الجيدة ومن مصادر موثوق بها

سلق االحوم جيدا

في حالة ظهور اي من اعراضها لابد التوجه الفوري لمستشفي الحميات ويتم عمل تحاليل وفحص لجميع افراد الاسرة منها المصاب