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محافظات

لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.. «مصر الخير» تذبح وتوزع 150 عجلا بأسيوط

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط بجهود مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى جهود مؤسسة مصر الخير في ذبح وتوزيع 150 عجلا خلال أيام عيد الأضحى على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بتلك القرى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري

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وأشار محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير، إلى أنه تم عقد الاجتماع السنوي لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق على ذبح وتوزيع 150 عجلا خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أن يتم الذبح بمجزر إسكندرية التحرير. 

وأوضح أن ذلك تم بإشراف مديرية الطب البيطري على أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بتلك القرى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وإداراتها الفرعية بالمراكز والأحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وأدخل البهجة والسرور على تلك الأسر.


ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وأنشطتها التنموية بالمحافظة وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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