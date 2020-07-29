أسيوط تستعد لعيد الأضحى| تجهيز 37 مجزرا فى مراكز المحافظة للذبح مجانا .. وبيع العجول الحية بأوزان من 401 إلى 550 بـ48 جنيها للكيلو

- تجهيز 37 مجزرا بمختلف مراكز أسيوط للذبح مجانا

- 3 مشروعات للثروة الحيوانية في محافظة أسيوط

- بيع العجول الحية بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جراما قائما بـ48 جنيها للكيلو

- مدير مديرية الطب البيطري:

وقف الأجازات وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة

- فحص 4 غدد موجودة بأماكن متفرقة في جسم الحيوان المذبوح









بادرت محافظة أسيوط بتقديم حافز للمضحين بذبح أضاحيهم في المجازر التابعة للمحافظة بالمجان، في محاولة لمنع الذبح العشوائي خلال فترة عيد الأضحى المبارك .





وقامت المحافظة بتجهيز 37 مجزرا بمختلف مراكز المحافظة وتشغيلها على مدار الـ24 ساعة من اليوم وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك.









" صدى البلد " تابع خطوات الذبح ومواصفات الذبح السليم من داخل مجزر قرية الحواتكة بمركز منفلوط.









وقال الدكتور خالد البكري مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط ان المديرية استعدت لعيد الأضحى المبارك على شقين الأول الثروة الحيوانية حيث ان المحافظة بها 3 مشروعات للثروة الحيوانية، في أبنوب الحمام وبني سند وبني مر.









وأضاف أنه لأول مرة يتم عرض أضاحي من مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة حيث نقوم ببيع العجول الحية بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جراما قائما بـ48 جنيها للكيلو، و 12 عجلا بقريا فريزيان بمحطة الحمام بأوزان تصل من 401 إلى 550 كيلو جراما قائم بـ 55جنيها للكيلو بالإضافة إلى طرح لحوم بلدي مشفاه بالمنفذ الرئيسي بحي السادات بـ 100 جنيه للكيلو للمستهلك بواقع 2 عجل يوميًا.









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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط انه تم وقف الإجازات وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة من اليوم وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك وتشكيل حملات بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة على الجزارين المخالفين والأهالي الذين يقومون بالذبح في الشوارع.









وأوضح الدكتور جمال الدين علي حسنين مدير عام إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في أسيوط انه بداية من اليوم تقرر فتح المجازر على مدار الـ24 ساعة حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك كما تقرر فتح المجازر خلال أيام العيد لذبح الأضاحي سوى أضاحي صغيرة أو كبيرة بالمجان دون أي رسوم ، بالإضافة الى انه تم عمل قوافل توعية للمواطنين في مختلف القرى للتعريف بكيفية ذبح الأضاحي بشكل سليم.









وأشار مدير عام المجازر بأسيوط إلى أن المحافظة فيها 37 مجزرا يعمل بهم أكثر من 85 طبيبا بيطريا مقسمين على نوبتجيات خاصة وان عمل المجازر من اليوم حتى نهاية عطلة العيد مستمر 24 ساعة.









من جانبه قال الدكتور أحمد فتحي سيد مدير مجزر قرية الحواتكه بمركز منفلوط في أسيوط ان عمل المجازر على مدار الـ24 ساعة بدأ من اليوم لاستقبال الجزارين والماشية لذبحها استعدادا لعيد الأضحى المبارك.









وأوضح أنه رغم الزحام على المجازر لعمليات الذبح إلا أن هناك قواعد يتم إتباعها بالمجازر بشكل دقيق وتبدأ من لحظة دخول الحيوان إلى المجزر ويتم مراقبته ظاهريا بحيث لا يكون فيه عرج او كسور او علامات احتقان في العينين او الحمى وبعد التأكد من عدم وجود هذه الأعراض تتم عملية الذبح والسلخ وبعد ذلك يتم الكشف على مجموعة الدرنات داخل الحيوان للتأكد من سلامته وعدم وجود أمراض به .









وأضاف فتحي أنه يتم فحص 4 غدد موجودة بأماكن متفرقة في جسم الحيوان المذبوح لضمان خلو الحيوان من مرض السل او الدرن، لافتا إلى ضرورة أن تكون الغدة صحية ملمسها إسفنجي ولا يوجد بها صديد حتى لا تكون بها أي إصابة، بعد ذلك يتم الكشف على اللحوم في أماكن معينة بجسم الحيوان المذبوح خاصة.









وأشار إلى ان هناك نوع من أنواع الديدان "الصنوبرية " للتأكد من خلو الحيوان من هذه الديدان، كما يتم فتح الكليتين للتأكد من سلامتهم وعدم وجود صديد أو أي التهام بهما من الداخل ، ويتم التأكد من سلامة الكبد وخلوه من الديدان كما يتم فحص القلب والرئتين .









وأكد فتحي انه في حالة وجود إصابة في أي جزء من الحيوان المذبوح يتم إعدامه على الفور وإذا وجدت الإصابة في الأجزاء الأربعة يتم إعدام الحيوان بالكامل.