أكتوبر المقبل.. تطعيم شامل ضد فيروس كورونا في روسيا









وصرح موراشكو اليوم للصحفيين في موسكو قائلا: "نخطط أن يكون التطعيم أوسع بالفعل، بعد كل شيء، يجب علينا أن ندخل تدريجيا نظام المساعدة الجديد، يجب أن يكون أطول في أكتوبر".













وأضاف وزير الصحة أنه سيتم إعطاء الأولوية للعاملين الصحيين والمعلمين لتلقي التطعيمات من الدرجة الأولى، بينما ستستمر دراسات المرضى الذين تم تطعيمهم بالترادف.









أما ملاحظات الفعالية ستبدأ بالتوازي مع تطعيم المجموعات الخاصة، أولًا وقبل كل شيء، الأطباء والمعلمون.











وتابع موراشكو: "ستكون هناك أيضا ملاحظات للمرضى الذين تم تطعيمهم".









وواصل وزير الصحة الروسي قوله إنه سيتم تقديم ما لا يقل عن براءات اختراع لقاحين من قبل المطورين الروس في الشهرين المقبلين.