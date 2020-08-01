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رياضة

النني يدعم أرسنال قبل موقعة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. صورة

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:07 م
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
حرص الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال المعار إلى بشكتاش التركي، على دعم الجانرز، قبل موقعة تشيلسي، المقرر لها، اليوم، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشر النني صورة برفقة زملائه خلال تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على حساب تشيلسي. 

وكتب النني معلقا على الصورة "أتمنى أن يكون اليوم سعيدا مثل هذا".

ومن المقرر أن يعود النني إلى آرسنال عقب نهاية الموسم الحالي، حال عدم تجديد إعارته مع بشكتاش.

ويطمح أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، لضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأنهى أرسنال الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، ليصبح التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي هو فرصته الأخيرة في المشاركة في الدوري الأوروبي.
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