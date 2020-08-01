أهالي أوسيم للمسئولين: زهقنا من القمامة

أرسل القارئ محمود الصعيدي شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من انتشار القمامة بمدخل قرية أوسيم.





وقال "الصعيدي"، في شكواه، "نحن سكان أوسيم نعاني من انتشار تلال من القمامة بمدخل القرية في الجيزة بالقرب من ديوان رئيس المدينة، مما أدى لانتشار الأمراض والحشرات والرائحة الكريهة".





وطالب المسئولين برفع هذه المخالفات وتنظيف الطريق وتطهيره رأفة بأهالي المنطقة.





وللتواصل مع القارئ من خلال رقم التليفون 01024264436





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.