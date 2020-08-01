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حوادث

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة"

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:32 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة المرج.

وتبين حيازته (4,085 طن سلع غذائية "لحوم، كبدة، مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته عدد (4650 عبوة غيار سيارات) بدون مستندات "مجهولة المصدر"مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية –خلافًا للحقيقة، لإيهام جمهورالمستهلكين كونها أصلية ولتضلييل الجهات الرقابية عن ضبطه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 
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